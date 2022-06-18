ФХР объявила о запуске всероссийской лиги по хоккею 3х3

Федерация хоккея России приняла решение создать всероссийскую лигу по хоккею в формате 3х3 и организовать департамент честной игры для предотвращения договорных матчей, сообщает официальный сайт ФХР.

«ФХР проанализировала результаты недавнего турнира по хоккею в формате 3х3. Учитывая позитивную обратную связь от участников, специалистов спортивной индустрии и болельщиков, принято решение о дальнейших шагах по развитию хоккея 3х3 под эгидой ФХР.

Московская лига 3HL будет интегрирована в структуру соревнований Федерации хоккея России под брендом XHL. Основатель лиги 3HL Ильдар Халимов станет президентом новой организации – Экстремальной хоккейной лиги (Xtreme Hockey League, XHL), официальный запуск которой состоится 1 июля.

На первом турнире XHL, который прошёл с 12 по 14 июня в Москве, была презентована концепция команд городов России с целью привлечь внимание всей страны, так как в дальнейшем планируется запуск серии подобных мероприятий в регионах. Федерации хоккея России планирует внедрить новую спортивную дисциплину «хоккей 3х3» максимально интенсивно и охватить всю страну. Это позволит привлечь к хоккею новую аудиторию.

Также в ФХР отмечают особую социальную значимость проекта XHL, который позволит увеличить число профессиональных хоккеистов в России, повысить конкуренцию в соревновательном процессе и дать игрокам развитие и новые перспективы.

С ростом количества хоккейных соревнований в России и популярности ставок на спорт Федерация хоккея России планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей. Он будет отслеживать распространение инсайдерской информации, предотвращать конфликты интересов и манипулирование результатами. Департамент будет вести работу, опираясь на обратную связь от букмекеров и анализ игр, а в случае инцидентов – проводить внутренние служебные расследования.

25 июня на «Арене Балашиха» пройдёт турнир по хоккею 3х3 среди профессионалов. В турнире примут участие действующие игроки КХЛ и НХЛ. Среди участников — Николай Прохоркин, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Иван Просветов, Илья Любушкин и другие именитые хоккеисты. Уникальность формата заключается в том, что состав команд формируют сами участники, и это даёт зрителям возможность увидеть любимых игроков из разных клубов и лиг в одной команде», – говорится в сообщении.