Кольяно: финал — самое большое испытание для нас

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно поделился мнением о финальной серии плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я думаю, что сейчас мы действительно сосредоточены на себе и на нашей игре. Когда мы играем так, как сегодня вечером, все покидают каток с чувством гордости за себя, и это отличное чувство. Вы не можете увязнуть в том, что происходит снаружи, в том, что делают другие команды. «Тампа» – действующий чемпион Кубка Стэнли. Они выиграли дважды, они знают, как играть в финале, они знают, как играть дома. Это будет самым большим испытанием для нас», – цитирует Кольяно Sportsnet.

Напомним, после двух игр «Колорадо» ведёт в серии со счётом 2-0. Первую встречу «Эвеланш» выиграли со счётом 4:3 ОТ, вторую – 7:0.