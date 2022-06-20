Бураковски скорее всего пропустит третий матч с «Тампой»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски скорее всего пропустит третий матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бураковски не отправился на выездной матч в Тампу со всей командой. Также его ждёт осмотр у врачей.
Во втором периоде форвард «лавин» провёл всего две смены и отправился в раздевалку после того, как в одном из эпизодов заблокировал шайбу рукой в средней зоне.
В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний нападающий набрал восемь (3+5) очков в 12 матчах, в том числе на его счету два гола и результативная передача в двух встречах финальной серии с «Тампой».
Серия продолжится 21 июня в Тампе, начало матча – в 3:00 мск.
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