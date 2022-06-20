Фарм-клуб «Каролины» уступил «Спрингфилду» в первом матче финала АХЛ, россияне — без очков

В Американской хоккейной лиге прошёл первый матч финальной серии Кубка Колдера. «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Каролины Харрикейнз») проиграл в овертайме «Спрингфилд Тандербёрдс» (фарм «Сент-Луис Блюз») – 4:5 ОТ.

В этой встрече приняли участие три российских хоккеиста. Форварды «Спрингфилда» Никита Александров и Клим Костин ушли со льда без набранных очков. Не отметился результативными действиями и нападающий «Вулвз» Василий Пономарёв. Вратарь «Чикаго» Пётр Кочетков остался в запасе и на площадке не появился.

Напомним, именно «сухарь» Кочеткова в шестой игре серии со «Стоктон Хит» помог фарму «Каролины» выйти в финал Кубка Колдера. Следующий матч пройдёт на льду «Вулвз» 21 июня, начало – в 3:00 мск.