Андрей Кузьменко подписал контракт новичка с «Ванкувером»

Российский нападающий Андрей Кузьменко подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс».



26-летний форвард опубликовал фото в игровом свитере клуба в одной из своих соцсетей.

Напомним, 30 апреля у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА.



26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».



«Ванкувер» по итогам регулярного сезона НХЛ-2021/2022 занял 10-е место в Западной конференции и не пробился в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.