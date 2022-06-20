«Кучеров нашёл этого таланта». Агент Кузьменко — о подписании контракта с «Ванкувером»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Андрея Кузьменко, прокомментировал подписание контракта с «Ванкувер Кэнакс».



«Никита Кучеров нашёл этого таланта через два месяца после того, как его могла взять любая команда НХЛ на драфте. Но скауты не нашли Кузьменко, а Никита нашёл. Он посмотрел предсезонную игру ЦСКА в августе и позвонил мне, взахлёб рассказывая про молодого Андрея Кузьменко. То есть мы к этому дню шли много лет.



На Андрея за последние четыре года претендовали все 32 команды, которые выходили с нами на связь, в конце было шесть финалистов, Андрей выбрал «Ванкувер», чтобы продолжить свою карьеру», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.