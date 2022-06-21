Кучеров вышел на 15-е место по количеству матчей с 2 + очками в истории плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости в игре проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, который ассистировал Стивенену Стэмкосу и Пэту Маруну. Таким образом, по количеству матчей с 2 + очками Кучеров вышел на 15-е место за всю историю плей-офф НХЛ, теперь у него 44 таких матча.
Он обогнал Никласа Линдстрёма (43 игры с 2 + очками), и сравнялся с Горди Хоу и Майком Босси (по 44 игры).
Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.
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