Перри – первый игрок в истории НХЛ, забивавший в финале за четыре разные команды

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости в игре идёт третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». В составе хозяев заброшенной шайбой в большинстве отметился нападающий Кори Перри. Ему ассистировали Ондржей Палат и Виктор Хедман. Таким образом, Перри стал первым игроком в истории НХЛ, забивавшим в финале за четыре разные команды.

До этого канадец в финале турнира дважды забивал за «Анахайм Дакс», трижды забивал за «Даллас Старз», и одну шайбу забросил за «Монреаль Канадиенс».

Счёт в серии игр между клубами 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая игра состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.