Мэттьюс выиграл приз «Тед Линдсей Эворд», вручаемый самому выдающемуся игроку сезона НХЛ

24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается самому выдающемуся игроку сезона НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 Мэттьюс принял участие в 73 встречах, в которых отметился 106 (60+46) результативными действиями, заработав показатель полезности «+20». Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.



Последним российским хоккеистом, выигрывавшим данный приз, был Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (сезон-2018/2019), чуть ранее награду брал и Евгений Малкин (сезон-2011/2012), а Александр Овечкин становился обладателем этой премии три раза подряд (сезоны-2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010).

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