Шестёркин вернёт «Везину» в Россию, на «Харт» шансов нет? Что ждать от вручения призов НХЛ

Россиянин и сам не верит в завоевание главной индивидуальной награды лиги. А вот приз лучшему вратарю от него никуда не денется.

В ночь на 16 июня в НХЛ стартует финальная серия плей-офф – борьбу за Кубок Стэнли в 2022 году поведут действующий чемпион лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и лучший клуб Западной конференции «Колорадо Эвеланш». В ходе битвы за главный трофей НХЛ назовёт имена обладателей пяти ключевых индивидуальных наград лиги – станут известны лауреаты «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд», «Везина Трофи», «Джеймс Норрис Трофи» и «Колдер Трофи».

С 2009-го по 2012-й и с 2014-го по 2019-й НХЛ проводила в Лас-Вегасе официальную церемонию вручения призов, проходившую после завершения сезона. Эта практика была прекращена после начала пандемии коронавируса. В нынешнем сезоне имена обладателей пяти наград снова будут названы во время шоу, которое будут транслировать ведущие североамериканские компании. Менее престижные награды по итогам сезона-2021/2022 уже получили своих новых владельцев.

В списке соискателей «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды), «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата), «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу), «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику) и «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) в этом сезоне находится всего один российский представитель. Этим игроком является голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, на абсолютно невероятном уровне отыгравший регулярный чемпионат. Во многом благодаря фантастической игре Шестёркина «синерубашечники» задолго до окончания регулярки гарантировали себе возвращение в плей-офф, в котором самый богатый клуб НХЛ не принимал участия с 2017 года (если не считать квалификационный раунд в коронавирусном сезоне).

26-летний вратарь одновременно является претендентом сразу на две награды – на «Везину» и на «Харт». Важный момент во вручении индивидуальных призов НХЛ заключается в том, что все награды присуждаются исключительно на основе выступления игроков в регулярном чемпионате. В плей-офф разыгрывается только один индивидуальный приз – это «Конн Смайт Трофи», который получает самый ценный игрок Кубка Стэнли.

Всё остальное разыгрывается в регулярке. И самый важный нюанс: выступление номинантов в кубковой части сезона даже теоретически не может повлиять на судьбу вышеназванных призов, так как их новые владельцы фактически уже давно определены и теперь только ждут официального обнародования. Всё дело в том, что обладатели всех нестатистических призов, судьба которых решается голосованием, определяются задолго до середины июня. Выборы завершаются практически одновременно со стартом первого раунда плей-офф. Собственно, тройка финалистов – это как раз те три человека, за которых больше всех проголосовали. Поэтому выступление в Кубке Стэнли чисто физически никак не может повлиять на итоговые результаты.

Поэтому превосходное выступление Шестёркина в продолжающемся плей-офф, сумевшее помочь «Рейнджерс» впервые с 2015 года добраться до финала Восточной конференции НХЛ лично ему никак не поможет ещё сильнее повысить свои шансы на завоевание призов. Впрочем, и без кубкового выступления шансы Шестёркина на получение «Везины» котируются как едва ли не максимальные. Его конкурентами за приз лучшему голкиперу регулярки являются Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз» и Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз». Сравним статистические показатели этих голкиперов в регулярке.

Статистика Шестёркина просто поражает воображение. Россиянин с запасом стал первым в НХЛ по классическим вратарским показателям – коэффициенту надёжности (2,07) и проценту отражённых бросков (93,5), а также продвинутому GSAx (разнице ожидаемых и фактически пропущенных голов) с невероятным показателем «+35,3»). Шведский голкипер «огоньков» занял четвёртое место по %ОБ (92,2) и третье – по КН (2,17). В свою очередь финский вратарь «хищников» расположился на восьмой строчке по проценту сейвов (91,8) и на 14-й – по КН (2,64).

В пользу Маркстрёма говорит первое место в НХЛ по количеству сыгранных матчей «на ноль». 32-летний голкипер в 9 из 63 встреч в регулярке оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю он опередил Шестёркина на три «сухаря», но стоит отметить, что российский голкипер и сыграл на 10 матчей меньше шведа. Что касается Сароса, то все его статистические показатели выглядят много скромнее конкурентов, и главной его заслугой в регулярке является тот факт, что он выдержал длинный марафон фактически в одиночку. Из 82 матчей финский вратарь провёл 67, став одним из основополагающих факторов выхода «Предаторз» в плей-офф. Скорее всего, именно такая нагрузка в результате и стала камнем преткновения для Юусе. На финише регулярки он получил травму, которая не позволила ему принять участие в плей-офф.

Юусе Сарос Фото: nhl.com

Но практически наверняка спор за приз лучшему вратарю развернётся между Шестёркиным и Маркстрёмом. И здесь в пользу Игоря говорит его фантастическая стабильность. На протяжении всей гладкой части сезона российский вратарь оставался гарантом успехов «Рейнджерс», тогда как Якоб провёл очень рваный сезон. Показательным моментом является распределение матчей «на ноль» – восемь из девяти шат-аутов Якоб оформил к 10 февраля. В следующих 28 встречах он только однажды отыграл «на ноль». То есть мы видим следующую закономерность: восемь «сухарей» в первых 35 матчах сезона, и только один «сухарь» в последних 28 матчах регулярки. На втором отрезке Маркстрём показал только 20-й результат по проценту отражённых бросков. Шведский вратарь не смог соответствовать заданной в начале сезона планке и вторую половину регулярки откровенно подзавалил. И на это обстоятельство были обязаны обратить внимание североамериканские журналисты, которые и определяли судьбу «Везины».

Якоб Маркстрём Фото: nhl.com

Если ожидания журналистов не разойдутся с реальностью, то Игорь станет всего третьим россиянином, удостаивавшимся «Везина Трофи». В 2013 и 2017 годах приз получал выступавший за «Коламбус» Сергей Бобровский, а в 2019-м первенствовал голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Собственно, Василевский должен был брать «Везину» и в прошлом сезоне, но по каким-то соображениям приз довольно неожиданно присудили Марку-Андре Флёри. Пожалуй, только подобного рода фантастическая случайность (или откровенная предвзятость) может помешать Шестёркину стать лучшим сейчас.

В какой-то момент сезона блистательно игравшего Шестёркина даже относили к числу претендентов и на «Харт Трофи». И российский вратарь в итоге действительно оказался среди номинантов на приз наряду с двумя североамериканскими нападающими – канадским форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом и американским форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюсом. Но даже сам Игорь не верит в оформление индивидуального дубля.

«У меня нет шансов выиграть «Харт Трофи» в этом сезоне. Однако при этом я не позволил Мэттьюсу забить мне. Также я не играл против Макдэвида, но каждый день смотрю на лучшие моменты с ним. Оба — великолепные игроки», — сказал Шестёркин на вчерашней пресс-конференции.

Примечательно, что российский вратарь абсолютно прав в своих суждениях. В регулярном чемпионате пути «Торонто» и «Рейнджерс» пересеклись трижды. В этих матчах Остон отметился только двумя результативными передачами, ни разу не сумев пробить Шестёркина, хотя в общей сложности нанёс 13 бросков по воротам российского голкипера. В минувшей регулярке 17,2% бросков Остона завершались взятием ворот (60 из 348), но старания Шестёркина значительно уменьшили этот высочайший процент.

Остон Мэттьюс Фото: nhl.com

Что касается взаимоотношений Шестёркина и Макдэвида, то здесь сложилась иная история. Турнирная логика НХЛ на протяжении многих десятилетий говорит, что в первую очередь команды стараются набирать очки в матчах с соперниками из своих дивизионов или хотя бы из своих конференций, тогда как ко встречам с представителями другой конференции можно относиться не столь серьёзным образом. Вот так и получилось, что на оба матча с «Эдмонтоном» «синерубашечники» выходили с Александром Георгиевым на последнем рубеже. А Шестёркин только со скамейки запасных наблюдал за тем, как Георгиев старался остановить лучшего бомбардира регулярного чемпионата. И получалось это у Александра с переменным успехом – в первом матче Макдэвид оформил один из самых красивых голов всего сезона, а во втором – канадец капитулировал перед российским стражем ворот.

Но в остальном Макдэвид и Мэттьюс были потрясающе хороши в регулярке. Капитан «нефтяников» стал всего лишь пятым игроком за последние 20 лет, кому удалось покорить гроссмейстерскую планку в 120 набранных очков в регулярке. Ранее это сделали Никита Кучеров (128, 2018/2019), Сидни Кросби (120, 2006/2007), Яромир Ягр (123, 2005/2006) и Джо Торнтон (125, 2005/2006). Макдэвид завершил регулярку на отметке в 123 очка в 80 матчах, что является третьим результатом в XXI веке.

Долгое время конкуренцию Макдэвиду в борьбе за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярки — навязывал нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо. Канадский форвард провёл лучший сезон в карьере и стал первым игроком в клубной истории, покорившим планку в 100+ очков в регулярке. Но на финише сезона Коннор совершил стремительное ускорение и организовал такой отрыв, который ликвидировать уже было невозможно.

Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

Призом «Харт Трофи» награждается игрок, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. И, скорее всего, третий год кряду эта награда уйдёт в руки игроков «Эдмонтона». В 2020 году приз завоевал Леон Драйзайтль, а в прошлом сезоне во второй раз в карьере победил Макдэвид (первый раз – в 2017 году). Вряд ли кто-то удивится, если в нынешнем сезоне Коннор оформит хет-трик из «Хартов».

Что касается Мэттьюса, то теоретически «Харт» может достаться и ему. В пользу американского форварда говорит удивительная статистика заброшенных шайб. Остон стал первым игроком за последние 10 лет, достигшим рубежа в 60 точных бросков в регулярке. В 2012 году столько шайб настрелял Стивен Стэмкос, и с тех пор никому не удавалось достичь подобного рубежа. Также Мэттьюс стал первым игроком, родившимся в США, которому покорилось это достижение. И теперь весь вопрос заключается в том, какой выбор сделала Ассоциация журналистов НХЛ. Что победит – универсальность Макдэвида, мастерски сочетающего голы с результативными передачами, или невероятная снайперская точность Мэттьюса. Ответ будет дан 21 июня.