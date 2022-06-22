Капризов стал 7-м в голосовании на приз самому ценному игроку сезона НХЛ. Овечкин — 10-й

Сразу два российских нападающих вошли в десятку лучших по итогам голосования на приз самому ценному игроку сезона-2021/2022 в НХЛ, обладателем которого стал Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

Результаты голосования сложились следующим образом:

Место Игрок Команда Очки в голосовании 1 Остон Мэттьюс «Торонто Мэйпл Лифс» 1630 2 Коннор Макдэвид «Эдмонтон Ойлерз» 1111 3 Игорь Шестёркин «Нью-Йорк Рейнджерс» 738 4 Джонни Годро «Калгари Флэймз» 617 5 Джонатан Юбердо «Флорида Пантерз» 506 6 Роман Йози «Нэшвилл Предаторз» 241 7 Кирилл Капризов «Миннесота Уайлд» 126 8 Кейл Макар «Колорадо Эвеланш» 48 9 Леон Драйзайтль «Эдмонтон Ойлерз» 28 10 Александр Овечкин «Вашингтон Кэпиталз» 10

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 Мэттьюс принял участие в 73 встречах, в которых отметился 106 (60+46) результативными действиями, заработав показатель полезности «+20». Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.