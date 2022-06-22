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Капризов стал 7-м в голосовании на приз самому ценному игроку сезона НХЛ. Овечкин — 10-й

Капризов стал 7-м в голосовании на приз самому ценному игроку сезона НХЛ. Овечкин — 10-й
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Сразу два российских нападающих вошли в десятку лучших по итогам голосования на приз самому ценному игроку сезона-2021/2022 в НХЛ, обладателем которого стал Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

Результаты голосования сложились следующим образом:

МестоИгрокКомандаОчки в голосовании
1Остон Мэттьюс«Торонто Мэйпл Лифс»1630
2Коннор Макдэвид«Эдмонтон Ойлерз»1111
3Игорь Шестёркин«Нью-Йорк Рейнджерс»738
4Джонни Годро«Калгари Флэймз»617
5Джонатан Юбердо«Флорида Пантерз»506
6Роман Йози«Нэшвилл Предаторз»241
7Кирилл Капризов«Миннесота Уайлд»126
8Кейл Макар«Колорадо Эвеланш»48
9Леон Драйзайтль«Эдмонтон Ойлерз»28
10Александр Овечкин«Вашингтон Кэпиталз»10

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 Мэттьюс принял участие в 73 встречах, в которых отметился 106 (60+46) результативными действиями, заработав показатель полезности «+20». Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.

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