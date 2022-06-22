Капризов стал 7-м в голосовании на приз самому ценному игроку сезона НХЛ. Овечкин — 10-й
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Сразу два российских нападающих вошли в десятку лучших по итогам голосования на приз самому ценному игроку сезона-2021/2022 в НХЛ, обладателем которого стал Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».
Результаты голосования сложились следующим образом:
|Место
|Игрок
|Команда
|Очки в голосовании
|1
|Остон Мэттьюс
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|1630
|2
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон Ойлерз»
|1111
|3
|Игорь Шестёркин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|738
|4
|Джонни Годро
|«Калгари Флэймз»
|617
|5
|Джонатан Юбердо
|«Флорида Пантерз»
|506
|6
|Роман Йози
|«Нэшвилл Предаторз»
|241
|7
|Кирилл Капризов
|«Миннесота Уайлд»
|126
|8
|Кейл Макар
|«Колорадо Эвеланш»
|48
|9
|Леон Драйзайтль
|«Эдмонтон Ойлерз»
|28
|10
|Александр Овечкин
|«Вашингтон Кэпиталз»
|10
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 Мэттьюс принял участие в 73 встречах, в которых отметился 106 (60+46) результативными действиями, заработав показатель полезности «+20». Он стал лучшим снайпером чемпионата и шестым по набранным очкам.
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