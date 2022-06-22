Строум: недооценивается то, как Шестёркин понимает игру

Канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум высказался о российском голкипере Игоре Шестёркине, который выиграл «Везина Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Недооценивается то, как Шестёркин понимает игру. Его хоккейный IQ, я бы сказал, один из самых высоких в нашей команде, и не думаю, что когда-либо говорил это о вратаре своей команды, при всём уважении», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал третьим россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, который выиграл «Везина Трофи». До него это удавалось сделать Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).

Помимо этого, Шестёркин стал третьим голкипером в истории «Рейнджерс», которому удалось выиграть этот трофей.