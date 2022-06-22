Сергачёв: Василевский — самый крепкий с точки психологии хоккеист, которого я встречал

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об одноклубнике — голкипере Андрее Василевском.



«У Василевского всегда можно многому научиться, например, его психологической стойкости. Андрей всегда рядом. У него не бывает выходных. Он всегда делает сумасшедшие сейвы, иногда мы играем плохо, но пытаемся быть похожими на него. На самом деле он самый крепкий с точки психологии хоккеист, которого я когда-либо встречал», — цитирует Сергачёва Sportsnet.



Напомним, «Тампа» встречается в финальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш». Счёт — 2-1 в пользу «лавин». Четвёртый матч состоится в четверг, 23 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.

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