Андрей Василевский стал пятым по итогам голосования на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

27-летний российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в пятёрку по результатам голосования на приз лучшему вратарю сезона-2021/2022 в НХЛ, обладателем которого стал его соотечественник Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается в «твиттере» НХЛ.

Так, Василевский заработал в голосовании 14 очков – ему один раз отдали первое место, два раза второе и три раза третье. Далее идёт датский голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен (21 очко), замыкает тройку Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» (32 очка), на втором месте расположился вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём (53 очка). У победителя – Игоря Шестёркина – в активе 154 голоса, ему 29 раз отдали первое место и трижды второе.

Примечательно, что шестое место у ещё одного российского вратаря – Ильи Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс», в активе которого 11 очков.

Напомним, Шестёркин завершил участие в текущем Кубке Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», вылетев в финале конференции именно от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4) Андрея Василевского.

Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.