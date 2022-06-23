Дарси Кемпер стал первым голкипером, который ассистировал в финале Кубка Стэнли

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии. В овертайме исход матча решил Назем Кадри.

Один из ассистов нападающему дал голкипер Дарси Кемпер. Он стал первым вратарём, которому удалось отдать голевую передачу в матче плей-офф Кубка Стэнли.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.



Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.