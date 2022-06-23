Купер высказался по поводу победного гола «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победный гол, который забил форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри в ворота его команды.

«Я поговорю с тобой завтра (ответил журналисту, прим. «Чемпионата»). Ты увидишь, что я имею ввиду, когда посмотришь на то, как забрасывалась эта шайба. Мне очень обидно за игроков, потому что я думаю, что игра должна была продолжаться сегодня. Для остальных вопросов я буду доступен уже завтра», — сказал Купер на пресс-конференции после матча.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Колорадо». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии. В овертайме победный гол забил нападающий гостей Назем Кадри.