Купер высказался по поводу победного гола «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победный гол, который забил форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри в ворота его команды.
«Я поговорю с тобой завтра (ответил журналисту, прим. «Чемпионата»). Ты увидишь, что я имею ввиду, когда посмотришь на то, как забрасывалась эта шайба. Мне очень обидно за игроков, потому что я думаю, что игра должна была продолжаться сегодня. Для остальных вопросов я буду доступен уже завтра», — сказал Купер на пресс-конференции после матча.
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Колорадо». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии. В овертайме победный гол забил нападающий гостей Назем Кадри.
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