«Колорадо» в нынешнем плей-офф не проигрывал больше одного матча подряд

Игроки «Колорадо Эвеланш» одержали победу в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ). «Лавины», уступив в предыдущей игре, не позволили «Тампе» себя обыграть во второй раз подряд.

В нынешнем плей-офф «Эвеланш» не проигрывали более одного матча подряд и имеет статистику побед и поражений 15-3. До серии с «Тампой» команда Джареда Беднара уступила в текущем розыгрыше Кубка Стэнли только дважды – «Сент-Луис Блюз» смог победить «Колорадо» во второй и пятой играх серии второго раунда.

Счёт в финальной серии стал 3-1 в пользу «Эвеланш». В истории НХЛ зафиксирован всего один случай из 37, когда команда упускала такое преимущество и в итоге проигрывала трофей.

Пятый матч финальной серии пройдёт в ночь с 24 на 25 июня в Денвере, начало – в 3:00 мск.