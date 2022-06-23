Смена Сергачёва перед победным голом Кадри длилась 98 секунд

Журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере» привёл статистику длительности смены двух защитников «Тампа-Бэй Лайтнинг» во время решающего гола форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.
Игроки обороны «молний» Михаил Сергачёв и Райан Макдона к моменту взятия ворот находились на льду 98 секунд. Защитники не смогли вовремя смениться из-за того, что в первом овертайме их скамейка находилась на дальней стороне площадки. В итоге оба игрока не смогли помешать Кадри забить важный гол.
После матча выяснилось, что «лавины» оформили победную шайбу с нарушением численного состава – в момент гола на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо».
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эвеланш». Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на «Болл-Арене» в Денвере 25 июня и начнётся в 3:00 мск.
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