Смена Сергачёва перед победным голом Кадри длилась 98 секунд

Журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере» привёл статистику длительности смены двух защитников «Тампа-Бэй Лайтнинг» во время решающего гола форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.

Игроки обороны «молний» Михаил Сергачёв и Райан Макдона к моменту взятия ворот находились на льду 98 секунд. Защитники не смогли вовремя смениться из-за того, что в первом овертайме их скамейка находилась на дальней стороне площадки. В итоге оба игрока не смогли помешать Кадри забить важный гол.

После матча выяснилось, что «лавины» оформили победную шайбу с нарушением численного состава – в момент гола на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо».

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эвеланш». Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на «Болл-Арене» в Денвере 25 июня и начнётся в 3:00 мск.