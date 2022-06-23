Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Смена Сергачёва перед победным голом Кадри длилась 98 секунд

Смена Сергачёва перед победным голом Кадри длилась 98 секунд
Комментарии

Журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере» привёл статистику длительности смены двух защитников «Тампа-Бэй Лайтнинг» во время решающего гола форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.

Игроки обороны «молний» Михаил Сергачёв и Райан Макдона к моменту взятия ворот находились на льду 98 секунд. Защитники не смогли вовремя смениться из-за того, что в первом овертайме их скамейка находилась на дальней стороне площадки. В итоге оба игрока не смогли помешать Кадри забить важный гол.

После матча выяснилось, что «лавины» оформили победную шайбу с нарушением численного состава – в момент гола на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо».

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эвеланш». Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на «Болл-Арене» в Денвере 25 июня и начнётся в 3:00 мск.

«Сердце рвётся, гол нельзя было засчитывать». Грандиозный скандал в финале НХЛ «Сердце рвётся, гол нельзя было засчитывать». Грандиозный скандал в финале НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022