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Сергей Фёдоров поздравил защитника «Детройта» с завоеванием «Колдер Трофи»

Сергей Фёдоров поздравил защитника «Детройта» с завоеванием «Колдер Трофи»
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Главный тренер ЦСКА и легенда «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров поздравил 21-летнего немецкого защитника «красных крыльев» Морица Зайдера с завоеванием «Колдер Трофи», вручаемого лучшему новичку сезона НХЛ. Он принял участие в видеопоздравлении.

«Привет, болельщики «Ред Уингз»! Я бы хотел воспользоваться моментом и поздравить Морица с отличным дебютным сезоном и завоеванием «Колдер Трофи». Ты в среднем проводил больше 20 минут за матч и задействовался во всех ситуациях. Наслаждайся этой наградой, и я желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем!» — сказал Фёдоров.

Напомним, в прошедшем сезоне, который стал для Зайдера дебютным, он набрал 50 (7+43) очков в 82 встречах регулярного чемпионата и заработал показатель полезности «-9» при 34 минутах штрафного времени.

Примечательно, что Зайдер стал первым обладателем данной награды в «Детройте» за последние 57 лет. Он оказался шестым игроком в истории франшизы, получившим приз лучшему новичку года в НХЛ, и первым хоккеистом «Ред Уингз» после Джима Макфаддена (сезон-1947/1948).

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