The Athletic о данных Слафковски: может ли попасть в категорию звёзд, раз там сам Овечкин?

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о словацком нападающем Юрае Слафковски перед драфтом НХЛ — 2022, в котором хоккеист примет участие и котируется высоко.

«Слафковски, безусловно, максимально использовал свои возможности на международной арене (против взрослых мужиков) со сборной Словакии, но ему и дали все возможности добиться успеха там. Первая роль в команде. Первое место по времени в большинстве. Талантливые напарники. Вы называете это. Был бы его послужной список таким же блестящим, если бы он выступал за сборную Канады или сборную США в менее заметной роли в тех же соревнованиях? Я не уверен, что было бы так же здорово, как он выглядел, играя с теми же командами.

Я также задаюсь вопросом, насколько далеко он сможет зайти в своём развитии по сравнению с некоторыми другими перспективными игроками на этом драфте. Он один из самых крупных, сильных и тяжёлых игроков на этом драфте, и это преимущество сохранится даже в условиях более сильной конкуренции на уровне НХЛ. Но у него есть и свои ограничения. Если учесть, что сейчас в НХЛ не так много звёздных форвардов ростом пять футов восемь дюймов (примерно 177 см. — Прим. «Чемпионата»), я думаю, мы можем упустить из виду тот факт, что в лиге не так много и звёздных форвардов с весом 220 фунтов (примерно 100 кг. — Прим. «Чемпионата»). На самом деле в прошлом году в эту группу в основном входили только Александр Овечкин, Владимир Тарасенко и Крис Крайдер. Может ли он попасть в эту категорию, раз в ней сам Овечкин? Думаю, у него есть реальный шанс. Но я просто не мог представить себе, что он станет первым номером на фоне его международных выступлений (которые, очевидно, были сильнее, чем его игра в финской лиге), зная, что он никогда не будет особенно быстрым при своих размерах», — приводит слова Уилера The Athletic.

Отметим, что рост 18-летнего Слафковски — 192 см, вес — 99 кг.