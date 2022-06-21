Журналист The Athletic рассказал, какие клубы КХЛ могут задрафтовать российских хоккеистов

Журналист The Athletic Кори Пронман составил свой рейтинг первых двух раундов драфта Национальной хоккейной лиги — 2022 и предположил, какие клубы выберут игроков.

Самое высокое место из российских хоккеистов занял Павел Минтюков («Сагино», OHL) — защитник 10-й. По мнению журналиста, его выберет «Анахайм Дакс». На 17-й позиции расположился российский нападающий Данила Юров из магнитогорского «Металлурга». Его задрафтует «Нэшвилл Предаторз». На 19-й строчке расположился форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко, права на которого, по мнению Пронмана, отойдут «Лос-Анджелес Кингз». Наконец, 46-м должны задрафтовать нападающего Александра Перевалова («Локо», МХЛ), которого выберет «Вашингтон Кэпиталз».

Драфт НХЛ 2022 года пройдёт в Монреале 7 и 8 июля.