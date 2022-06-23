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Экс-игрок сборной Канады: Маккиннон и Кучеров — великие. Мы должны ценить то, что видим

Экс-игрок сборной Канады: Маккиннон и Кучеров — великие. Мы должны ценить то, что видим
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Экс-защитник сборной Канады, в настоящий момент работающий аналитиком на матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг», Брайан Энгблом поделился мнением об игре Натана Маккиннона и Никиты Кучерова в финале Кубка Стэнли между «молниями» и «Колорадо Эвеланш».

«Когда две звезды в этой серии упоминаются в одном разговоре с великим Гретцки и Супер Марио Лемье, это серьёзное напоминание о том, что мы все должны впитать это и оценить то, что мы здесь видим. Маккиннон и Кучеров — настоящие великие игроки в особых командах, и они — лишь верхушка айсберга», — приводит слова Энгблома The Athletic.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу во встрече со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».

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