«Он станет лицом клуба». «Нэшвилл» предложил восьмилетний контракт Форсбергу

«Нэшвилл Предаторз» предложил новое восьмилетнее соглашение нападающему Филипу Форсбергу, сообщает официальный сайт НХЛ. В середине июля 27-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом.



«Он не подпишет новый контракт с клубом на меньший срок. Мы продолжаем вести переговоры, пока не достигнув результата. Крайний срок — июль. Ещё пару месяцев назад я говорил, что хотел бы, чтобы соглашение было подписано, есть небольшое разочарование. Сторона игрока считает, что мы должны предложить другие условия.



Нужно продолжать работать. Филип хочет остаться в клубе, не думаю, что он не хочет быть здесь и куда-то уйти. Мы пытаемся правильно управлять командой, предлагаю ту сумму, которая будет подходящей для всех, чтобы у нас собралась хорошая команда. Если мы предлагаем Форсбергу восьмилетнее соглашение, то он станет лицом франшизы. Надеюсь, он должен понимать это», – заявил генеральный менеджер «Нэвшилла» Дэвид Пойл.



По текущему соглашению Форсберг зарабатывает $6 млн в год. В случае, если швед выйдет на рынок, то максимальный срок контракта с новым клубом составит семь лет.



Напомним, Форсберг играет за «хищников» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провёл 69 матчей в регулярке, забросив 42 шайбы и отдав 42 голевые передачи. В плей-офф форвард сыграл в четырёх встречах, став автором одного гола.