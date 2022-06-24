«Спартак» заключил однолетний контракт с форвардом сборной Беларуси Демковым
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Московский «Спартак» Москва в телеграм-канале сообщил о подписании контракта с нападающим Артёмом Демковым.
Отмечается, что соглашение с форвардом сборной Беларуси заключено сроком на один год.
Последние три сезона 32-летний форвард провёл в составе минского «Динамо». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги-2021/2022 на его счету 32 матча, в которых он забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач при показателе полезности "+3". В плей-офф Демков провёл три встречи, не набрав результативных баллов.
Ранее нападающий также выступал за ХК «Сочи» и минское «Динамо» в сезонах-2009/2010 и 2014/2015. В общей сложности Демков провёл в КХЛ 198 матчей, набрав 53 (24+29) очка при полезности "-27".
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