«Спартак» заключил однолетний контракт с форвардом сборной Беларуси Демковым

Московский «Спартак» Москва в телеграм-канале сообщил о подписании контракта с нападающим Артёмом Демковым.



Отмечается, что соглашение с форвардом сборной Беларуси заключено сроком на один год.



Последние три сезона 32-летний форвард провёл в составе минского «Динамо». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги-2021/2022 на его счету 32 матча, в которых он забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач при показателе полезности "+3". В плей-офф Демков провёл три встречи, не набрав результативных баллов.



Ранее нападающий также выступал за ХК «Сочи» и минское «Динамо» в сезонах-2009/2010 и 2014/2015. В общей сложности Демков провёл в КХЛ 198 матчей, набрав 53 (24+29) очка при полезности "-27".