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Гол Кучерова и две передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»

Гол Кучерова и две передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой гостей со счётом 3-2.

За «Тампу» в сегодняшнем матче по разу забивали Ян Рутта, Ондржей Палат, а также российский нападающий Никита Кучеров. Его соотечественник Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Колорадо» забитыми шайбами отметились Кейл Макар, а также российский форвард Валерий Ничушкин, на счету которого в сегодняшней игре также результативная передача.

Таким образом, благодаря сегодняшней победе, «Тампа» сократила отставание в серии игр между командами, счёт в которой стал 3 – 2 в пользу «Колорадо».

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
25 июня 2022, суббота. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Рутта (Перри, Сергачёв) – 15:21 (5x5)   1:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 25:07 (5x5)   1:2 Кучеров (Стэмкос, Перри) – 28:10 (4x3)   2:2 Макар (Тэйвз, Ничушкин) – 42:31 (5x5)   2:3 Палат (Хедман, Сергачёв) – 53:38 (5x5)
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