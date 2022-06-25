Гол Кучерова и две передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой гостей со счётом 3-2.

За «Тампу» в сегодняшнем матче по разу забивали Ян Рутта, Ондржей Палат, а также российский нападающий Никита Кучеров. Его соотечественник Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Колорадо» забитыми шайбами отметились Кейл Макар, а также российский форвард Валерий Ничушкин, на счету которого в сегодняшней игре также результативная передача.

Таким образом, благодаря сегодняшней победе, «Тампа» сократила отставание в серии игр между командами, счёт в которой стал 3 – 2 в пользу «Колорадо».