Появилось видео из раздевалки «Тампы» после победы над «Колорадо» в 5-й игре финала КС
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Опубликовано видео из раздевалки «Тампа-Бэй Лайтнинг» после выездной победы над «Колорадо Эвеланш» (3:2, 2-3 в серии) в пятой встрече финальной серии Кубка Стэнли.
На видео каждый из хоккеистов не выражал ярких эмоций, пока в раздевалке не появился спаситель «Тампы» — чешский форвард Ондржей Палат, чей гол в третьем периоде принёс «молниям» победу в матче и помог продлить серию.
Напомним, также в составе «Лайтнинг» в этой игре отличились Никита Кучеров и защитник Ян Рутта, а голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37. Следующий матч пройдёт на домашнем льду «Тампы» — «Амали-Арене» — в ночь на понедельник, 27 июня. Начало – в 3:00 мск.
Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.
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