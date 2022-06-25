Андрей Василевский неординарно настраивает хоккеистов «Тампы» на игру с «Колорадо». Видео

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В раздевалке перед игрой российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский неординарно настраивал игроков своего клуба на матч, резко подбегая и смотря им прямо в глаза.
ВИДЕО можно посмотреть в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
По окончании матча Андрей Василевский был признан третьей звездой игры. Он отразил 35 бросков из 37.
В сегодняшней игре российские хоккеисты обеих команд, а именно: Валерий Ничушкин, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, записали на свой счёт в общей сложности пять очков.
Напомним, в результате победы «Тампа» сократила отставание в серии с «Колорадо». Счёт стал 3-2 в пользу «Эвеланш».
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