Андрей Василевский неординарно настраивает хоккеистов «Тампы» на игру с «Колорадо». Видео

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В раздевалке перед игрой российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский неординарно настраивал игроков своего клуба на матч, резко подбегая и смотря им прямо в глаза.

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По окончании матча Андрей Василевский был признан третьей звездой игры. Он отразил 35 бросков из 37.

В сегодняшней игре российские хоккеисты обеих команд, а именно: Валерий Ничушкин, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, записали на свой счёт в общей сложности пять очков.

Напомним, в результате победы «Тампа» сократила отставание в серии с «Колорадо». Счёт стал 3-2 в пользу «Эвеланш».