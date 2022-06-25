Василевский стал 10-м вратарём в истории НХЛ с 30+ выездными победами в плей-офф

27-летний российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в десятку лучших вратарей в истории Кубка Стэнли по одному из показателей благодаря победе над «Колорадо Эвеланш» (3:2, 2-3 в серии) в пятой встречи финальной серии.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Василевский стал 10-м вратарём в истории НХЛ, который одержал 30 или более побед в выездных матчах в плей-офф. Ранее подобным достижением отметились Марк-Андре Флёри (44), Мартин Бродо (50), Кёртис Джозеф (30), Эд Белфур (34), Патрик Руа (63), Майк Вернон (32), Грант Фюр (40), Билли Смит (35), Кен Драйден (34).

В текущем плей-офф Василевский провёл 22 матча, в которых в среднем отражал 92,0 % бросков, пропуская 2,57 шайбы за игру.

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