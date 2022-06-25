Шестёркин — о контракте с «Рейнджерс»: никогда не знаешь, как всё может развернуться

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мыслями о карьере и контракте с клубом. Перед началом сезона-2021/2022 российский вратарь подписал с «рейнджерами» новое соглашение.
«После такого плей-офф можно было выжать из «Рейнджерс» больше того контракта, который я подписал в прошлом году? На самом деле, было очень много разговоров по этому контракту, когда шли переговоры. Спасибо генменеджеру за возможность быть в команде и иметь такой контракт. Никогда не знаешь, как всё может развернуться. Я живу сегодняшним днём и счастлив находиться здесь, быть частью «Рейнджерс», — сказал Шестёркин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, контракт россиянина на общую сумму в $ 22,7 млн ($ 5,66 в год) будет действовать ещё три года.
Полное интервью читайте на «Чемпионате».
- 25 июня 2022
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