Егор Крид обратился к Александру Овечкину, который посетил его день рождения

Известный российский исполнитель Егор Крид выступил с речью, обращённой к 36-летнему российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который посетил праздничное мероприятие в честь дня рождения артиста.
«У меня был в детстве кумир – Джастин Бибер, и как-то он выкладывает фотографию с Александром Овечкиным и пишет: «I’m with legend». И я понял, что даже для Бибера Овечкин – легенда. Потом вышел новый альбом Дрейка – и он там читает про Овечкина. У нас в России есть такая легенда, которой мы гордимся. И он ещё является моим другом. Брат, спасибо тебе огромное, что ты есть!» — гласит речь Крида, обращённая к Овечкину.
После этого Александр спел отрывок из знаменитой песни группы «Руки Вверх!» — «Крошка моя».
Напомним, накануне состоялся футбольный матч между блогерами – командой «Амкал» – и московским «Динамо». Одним из главных героев предматчевого шоу стал именно Егор Крид, а Александр Овечкин дебютировал в футболе, проведя 11 минут на поле за «Динамо» и отметившись забитым мячом.
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