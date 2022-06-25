Лещук: Овечкин в полном порядке. За 10 минут выкинул одного с маршрутки и гол забил

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об игре за бело-голубых известного хоккеиста Александра Овечкина, который отметился голом в выставочном матче с блогерской командой «Амкал» (5:0).
«Овечкин в полном порядке. За 10 минут одного выкинул с маршрутки и гол забил. Я спрашивал его, будут ли силовые приёмы. Он сказал, что постарается без них, но не получилось», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом». Команда уверенно разгромила соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил российский хоккеист Александр Овечкин. Затем дублем отметился нападающий Константин Тюкавин. По голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича.
- 26 июня 2022
-
00:23
-
00:17
-
00:10
- 25 июня 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
23:12
-
22:55
-
22:55
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:33
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:16
-
22:16
-
22:15
-
22:09
-
21:59
-
21:53