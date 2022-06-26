Тренер фарма «Каролины» стал самым молодым обладателем Кубка Колдера за последние 23 года

Минувшей ночью фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» в АХЛ – «Чикаго Вулвз» – стал победителем Кубка Колдера. В пяти матчах «волки» обыграли «Спрингфилд Тандербёрдс» (фарм-клуб «Сент-Луис Блюз»).
Главный тренер «Вулвз» Райан Варсофски в свои 34 года стал самым молодым наставником за последние 23 года, которому удалось привести свою команду к Кубку Колдера, сообщил журналист Патрик Уильямс в «Твиттере»…
В 1999 году Питер Лавиолетт отметился подобным успехом, когда «Провиденс Брюинз» под его руководством выиграл плей-офф АХЛ.
Инсайдеры прогнозируют, что после победы в турнире Варсофски может получить работу в одном из клубов Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в составе «Чикаго Вулвз» обладателями трофея стали россияне Пётр Кочетков и Василий Пономарёв.
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