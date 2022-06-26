Выиграет ли «Колорадо» Кубок Стэнли в шестом матче финала с «Тампой»?
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В ночь с 26 на 27 июня на «Амали-Арене» пройдёт шестая игра финальной серии Кубка Стэнли – 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Стартовое вбрасывание – в 3:00 по московскому времени.
Первые два матча серии остались за «Эвеланш» (4:3 ОТ, 7:0). В третьем матче «Тампа» сократила разрыв (6:2), но в следующей встрече уступила в овертайме (2:3 ОТ). Пятая встреча проходила в Денвере и завершилась победой «молний» – 3:2. Таким образом, сейчас счёт в серии 3-2 в пользу «лавин».
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выиграет ли «Колорадо» Кубок Стэнли в шестом матче финала с «Тампой»?
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