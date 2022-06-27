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«Колорадо» обыграл «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли – 2022

«Колорадо» обыграл «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли – 2022
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

В составе «Колорадо» забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Результативные передачи на свой счёт записали Джош Мэнсон, Габриэль Ландеског, Боуэн Байрэм и всё тот же Натан Маккиннон.

У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Стивен Стэмкос. Ему ассистировал Ондржей Палат.

Таким образом, «Колорадо» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли. В составе победителей турнира выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
27 июня 2022, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стэмкос (Палат) – 03:48 (5x5)   1:1 Маккиннон (Байрэм, Ландеског) – 21:54 (5x5)   1:2 Лехконен (Маккиннон, Мэнсон) – 32:28 (5x5)
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