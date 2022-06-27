«Колорадо» обыграл «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли – 2022

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

В составе «Колорадо» забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Результативные передачи на свой счёт записали Джош Мэнсон, Габриэль Ландеског, Боуэн Байрэм и всё тот же Натан Маккиннон.

У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Стивен Стэмкос. Ему ассистировал Ондржей Палат.

Таким образом, «Колорадо» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли. В составе победителей турнира выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.