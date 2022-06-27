Яркое ликование игроков «Колорадо» после финальной сирены. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

Сразу после финальной сирены игроки «Колорадо» бросились на площадку к находившемся на льду товарищам по команде, ликуя и празднуя победу в турнире.

ВИДЕО яркого ликования «Эвеланш» можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, этот матч стал последним в нынешнем сезоне НХЛ. «Колорадо» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Первая победа клуба в турнире датируется сезоном-1995/1996, вторая – сезоном-2000/2001.