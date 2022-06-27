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Сушинский: «Колорадо» будет доминировать? Это же не КХЛ, в НХЛ так каждый может

Сушинский: «Колорадо» будет доминировать? Это же не КХЛ, в НХЛ так каждый может
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Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский поделился ожиданиями от игры «Колорадо Эвеланш» в следующем сезоне после победы в Кубке Стэнли – 2022.

«Колорадо» очень прилично выглядело на протяжении всего плей-офф. Я и болел за них. Знаю, как они играют. Они везде успевали. И заслуженно выиграли. Смогут ли они стать доминантой? Там видите, сколько таких? Это же не КХЛ. Здесь раз-два и обчёлся. Там любой может!

Что касается «Тампы», тяжело сказать, что с ними будет дальше. Думаю, если они уже третий финал играют, то как их эпоха может быть закончена? Там ребята готовы играть каждый день и выигрывать тоже каждый день», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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