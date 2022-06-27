Джонсон и Кольяно вошли в число игроков, завоевавших Кубок Стэнли после 1000 матчей

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джек Джонсон и нападающий Эндрю Кольяно стали 18 и 19 игроками в истории лиги, которые смогли выиграть Кубок Стэнли после того, как провели более 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает PR-служба НХЛ в «Твиттере».

Рекордсменом является Рэй Бурк, который завоевал Кубок Стэнли в 2001 году вместе с «Эвеланш» после 1612 игр в лиге. Вторая позиция – у Дэйва Андрейчука, который отыграл 1597 матчей перед победой в Кубке Стэнли в 2004-м с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

35-летний Джонсон сыграл 1024 матча за «Лос-Анджелес Кингз», «Коламбус Блю Джекетс», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо». Его ровесник Кольяно провёл 1140 игр за «Эдмонтон Ойлерз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Эвеланш», в который перешёл перед дедлайном.