Р. Ротенберг: СКА пригласит только топовых легионеров. Думаю, будет где-то два иностранца

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал об эмоциях после поражения в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (3-4), а также об усилении клуба в межсезонье.



«Конечно, непросто пережил поражение СКА в финале Западной конференции. Вообще, любое поражение — это тяжело. Но там было много факторов, которые мы сейчас анализируем. Исходя из этой ситуации, мы усиливаем команду на следующий сезон. На данный момент у нас нет ни одного иностранца в СКА, мы планируем приглашать легионеров, но только самых топовых. Ведутся переговоры, я думаю, что где-то два иностранца у нас будут: нападающий и защитник.



Длинный ли у меня контракт со СКА? Ещё четыре года. Уволить меня могут руководители «Газпрома» за плохие результаты. Как и любого тренера», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».