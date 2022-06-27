Р. Ротенберг: СКА пригласит только топовых легионеров. Думаю, будет где-то два иностранца

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал об эмоциях после поражения в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (3-4), а также об усилении клуба в межсезонье.
«Конечно, непросто пережил поражение СКА в финале Западной конференции. Вообще, любое поражение — это тяжело. Но там было много факторов, которые мы сейчас анализируем. Исходя из этой ситуации, мы усиливаем команду на следующий сезон. На данный момент у нас нет ни одного иностранца в СКА, мы планируем приглашать легионеров, но только самых топовых. Ведутся переговоры, я думаю, что где-то два иностранца у нас будут: нападающий и защитник.
Длинный ли у меня контракт со СКА? Ещё четыре года. Уволить меня могут руководители «Газпрома» за плохие результаты. Как и любого тренера», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».
- 27 июня 2022
-
20:27
-
19:29
-
19:20
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:22
-
17:36
-
17:08
-
16:50
-
16:36
-
16:23
-
15:59
-
15:42
-
15:27
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:33
-
13:05
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:12
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:49
-
11:41
-
11:35