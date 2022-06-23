Топ-усиление «Авангарда» и уход Кузьменко из СКА. Таблица трансферов КХЛ

Приближается к концу второй месяц рынка свободных агентов в Континентальной хоккейной лиге. Подводим итоги селекционной работы клубов в обновлённой таблице трансферов.

За время, прошедшее с публикации предыдущей таблицы (27 мая), в Западной конференции практически не произошло переходов с приставкой «топ», но интересных сделок и слухов всё равно хватало. Действующий чемпион страны ЦСКА отметился обменом с «Северсталью», в рамках которого в московский клуб перебрался защитник Иван Рогов, а в обратном направлении проследовал Семён Луговяк.

Их армейские коллеги из Санкт-Петербурга попрощались с нападающим Андреем Кузьменко, выбравшим вариант с продолжением карьеры в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс», и подписали контракт с экс-форвардом московского «Динамо» Артёмом Фёдоровым. Вернулся в город с берегов Невы защитник Георгий Бердюков, ранее уже выступавший за СКА.

Сами бело-голубые, в свою очередь, провели активный трансферный месяц. Динамовцы подписали контракт с опытным центральным нападающим Ильёй Каблуковым, провели обмен форварда Александра Петунина в «Северсталь» на его коллегу по амплуа Владислава Кодолу и официально подтвердили заключение двухлетнего контракта с голкипером Ильёй Коноваловым, права на которого были выменяны у «Локомотива», а сам вратарь принял решение вернуться в Россию после сезона, проведённого в Северной Америке. Также появилась информация о вероятном возвращении в столичный клуб Эрика О'Делла и о возможной сделке с «Ак Барсом» по Джордану Уилу. При этом сами казанцы всё ещё заинтересованы в услугах Станислава Галиева.

«Торпедо» заключило целый ряд пробных контрактов, а «Спартак» официально потерял двух легионеров: финский форвард Йори Лехтеря принял решение не возвращаться в Россию и сменил московский клуб на «Таппару», а чешский защитник Якуб Ержабек продолжит карьеру в «Тршинеце». При этом красно-белые заключили новый контракт с форвардом Андреем Локтионовым и объявили о переходе бывшего голкипера минского «Динамо» Патрика Рыбара.

Само же минское «Динамо» начало комплектоваться иностранными игроками, вернув в столицу Беларуси Райана Спунера и Брэндона Козуна и подписав контракт с защитником Шоном Лалондом. Также усилились легионерами и в «Витязе», заключив контракты с форвардом Заком Митчеллом и защитником Джереми Роем. Сегодня официально переведённый из Восточной в Западную конференцию «Куньлунь Ред Стар» продолжает оставаться клубом без единого трансфера на вход.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Дыбленко (ХК «Сочи»), в. Тодыков («Попрад», Словакия), з. Рогов («Северсталь»), н. Голышев («Автомобилист») з. Дальбек («Давос», Швейцария), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Рейдеборн, з. Чмыхов («Сибирь»), н. Андронов («Локомотив»), з. Луговяк («Северсталь») н. Слепышев, н. Светлаков, н. Каменев, н. Плотников, з. Диц СКА з. Рукавишников («Ак Барс»), н. Прохоркин, н. Комаров (оба — «Авангард»), з. Пашнин («Металлург» Мг), з. А. Педан, н. Фёдоров (оба — «Динамо» М), н. Хайруллин («Нефтехимик»), н. Жафяров («Торпедо»), з. Бердюков («Рубин», ВХЛ) в. Юханссон («Фрёлунда», Швеция), в. Аскаров («Милуоки», АХЛ), з. Лехтонен («Цюрих», Швейцария), з. Робинсон (завершил карьеру), н. Кемппайнен («Кярпят», Финляндия), н. Комаров, н. Марченко («Коламбус», НХЛ), н. Бурдасов («Трактор»), н. Тимкин («Салават Юлаев»), н. Скоренов («Динамо» М), з. Фантенберг (расторжение контракта), н. Кузьменко («Ванкувер», НХЛ), з. Токранов («Ак Барс»), з. Лисов («Витязь») в. Самонов, з. Камалов, з. Солянников, н. Цицюра, н. Кетов, н. Швец-Роговой, з. Ожиганов, н. Э. Галимов «Динамо» М тв. Власов («Автомобилист»), в. Волков («Эссят», Финляндия), в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Готовец, н. Каблуков (оба — «Авангард»), з. Мартынов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Локомотив»), н. М. Сушко («Лихай-Вэлли», АХЛ), н. Скоренов (СКА), з. Абросимов (без клуба, пробный), н. Кодола («Северсталь), н. О'Делл (без клуба), н. Уил («Ак Барс») тв. Веннстрём, в. Ерёменко (завершил карьеру), в. Бочаров. з. Сергеев (оба — «Локомотив»), з. Белов («Авангард»), з. Войнов, н. Шипачёв, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Ведин («Тимро», Швеция), н. Линдберг, н. Клинкхаммер, н. Кисаков («Баффало», НХЛ), н. Фёдоров (расторжение контракта), з. А. Педан (СКА), н. Назаревич («Сибирь»), н. Петунин («Северсталь) з. Миронов, н. Якимов «Спартак» т. Перов («Ак Барс»), з. Хайруллин («Металлург» Нк, ВХЛ, обмен через «Химик»), н. Любимов, н. Архипов (оба — «Амур»), н. Жук («Лада», ВХЛ), з. Сериков («Чикаго», АХЛ), з. И. Чибриков («Оуэн-Саунд», ОХЛ), н. Мусоров («Де-Мойн», USHL), в. Рыбар («Динамо» Мн) н. Пономарёв («Чикаго», АХЛ), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Витязь»), н. Петтерссон («Тимро», Швеция), н. Широков («Автомобилист»), н. Дроздов («Салават Юлаев»), н. Лехтеря («Таппара», Финляндия), з. Ержабек («Тршинец», Чехия), н. Круженков («Авангард») в. Красиков, з. Соколов, з. Афанасьев, з. Костенко, з. Ручкин, н. Заседа, н. Шипов, н. Мансуров, н. Талалуев, н. Цыплаков, н. Злодеев, н. Квартальнов, н. Чебыкин, з. Савиков, н. Локтионов «Локомотив» в. Бочаров, з. Сергеев (оба — «Динамо» М), з. Бычков («Амур», окончание аренды), н. Андронов (ЦСКА), н. Чехович («Торпедо») з. Баранцев («Автомобилист»), н. Кудрявцев («Динамо» М), з. Гормли, н. Козун («Динамо» Мн), н. Дарьин («Торпедо»), н. Беляев («Адмирал», аренда), в. Паскуале («Металлург» Мг) в. Исаев, з. Елесин, з. Марченко, н. Аверин, н. Алексеев, н. Каюмов, н. Иванов, н. Красковский, н. Коршков «Витязь» гт. Буцаев, в. Шикин («Биль», Швейцария), з. Меньшиков («Йокерит»), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Спартак»), н. Одетт («Эребру», Швеция), з. Волгин («Амур»), з. Лисов (СКА), з. Рой («Зволен», Словакия), н. Митчелл («Рапперсвиль-Йона», Швейцария), н. Ежов («Югра», ВХЛ) гт. Бабенко, т. Бойков (оба — «Ак Барс»), в. Ежов («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Клотен», Швейцария, транзитом через контракт с «Автомобилистом»), н. Оямяки, н. Малыхин («Авангард»), з. Епишин («Югра», ВХЛ), з. Лисовец («Адмирал») з. Рыдченко, н. Барабанов, н. Зубов, н. Смолин, н. Рассказов, з. Бородкин «Торпедо» гт. Ларионов, т. Козырев («СКА-Нева», ВХЛ), т. Васильев («Салават Юлаев»), т. Хабибулин, з. Пайгин («Тимро», Швеция), н. Воронин («Динамо» Мн), н. Дарьин («Локомотив»), н. Сидляров («Динамо» СПб, ВХЛ, пробный), з. Бокун («Шахтёр», пробный), н. Ларионов («Мора», Швеция-2, пробный), н. Сато («Линкольн», USHl), н. Сергеев («Рулав ОДД», Украина, пробный), н. Кручинин («Сибирь», пробный), н. Воеводин («Нефтяник», ВХЛ), з. Сизов («Дизель», ВХЛ) гт. Немировски, т. Чубаров («Металлург» Мг), т. Озолиньш, в. Мурыгин («Нефтехимик»), з. Турбин («Амур»), з. Мартынов («Динамо» М), н. Тянулин (ХК «Сочи»), н. Варнаков («Лада», ВХЛ), н. Жафяров (СКА), н. Чехович («Локомотив») в. Тихомиров, з. Мишарин, з. Марин ХК «Сочи» в. Мельничук («Орландо», ECHL), з. Пивцакин («Амур»), н. Тянулин («Торпедо»), н. С. Попов («Пелитат», Финляндия-2), н. Завгородний («Стоктон», АХЛ), н. Абрамов («Куньлунь»), з. Морроу («Барыс»), н. Алтыбармакян («Рокфорд», АХЛ) в. Хелльберг («Детройт», НХЛ), з. Дыбленко (ЦСКА), з. Рундблад, н. Морозов («Вегас», НХЛ), в. Брызгалов («Амур») в. Третьяк, н. Алиев, н. Глотов, н. Гордин, н. Ромаев, н. Крощинский, н. Гараев, н. Жабреев, н. Колготин, н. Петьков «Северсталь» н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), н. Кара («Югра», ВХЛ), н. Суворов (аренда), з. Денисов (оба — «Динамо» Мн), з. Луговяк (ЦСКА), н. Петунин («Динамо» М) з. Стенквист («Тимро», Швеция), з. Чмыхов (ЦСКА, окончание аренды), н. Рооба (ЮП, Финляндия), з. Хохлов («Металлург» Мг), н. Няттинен (ХВ-71), н. Чезганов («Адмирал»), н. Кодола («Динамо» М), з. Рогов (ЦСКА), в. Шостак («Динамо» Мн, аренда) з. Макеев, н. Думбадзе, н. Пилипенко, н. Вовченко, н. Абросимов, н. Колмыков, з. Хлыстов «Динамо» Мн н. Шалагин (АКМ, ВХЛ), н. Демченко («Юность», Беларусь), н. Горбунов («Шахтёр», Беларусь), з. Лалонд («Эссят», Финляндия), з. И. Сушко («Брест», Беларусь), н. Козун («Локомотив»), н. Спунер («Автомобилист») т. Мезин («Автомобилист»), в. Большаков (АКМ, ВХЛ) н. Усов («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Воронин («Торпедо»), з. Ерёменко («Металлург» Мг), з. Линдхольм («Лександ», Швеция), н. Суворов (аренда), з. Денисов (оба — «Северсталь»), в. Рыбар («Спартак») н. Мосалёв, н. Алистров, н. Варфоломеев, н. Буйницкий, з. Дерябин, н. Кузнецов, н. Мартынов «Куньлунь Ред Стар» гт. Айрлэнд (сборная Италии) н. Абрамов («Сочи»)

В Восточной конференции серьёзно пошумел «Авангард». Помимо того, что «ястребы» сохранили в своих рядах центрального нападающего Корбана Найта, так ещё и взяли к нему в пару американского форварда Рида Буше. И это правильный ход, так как легионеры уровня Найта и Буше нужны в лиге. Особенно в нынешних условиях, когда намечается сильный отток европейцев. Все свои проблемы с законом на родине Рид решил и готов снова радовать омских болельщиков результативной игрой, как это было в чемпионском сезоне. Кроме того, вернулся в Омск местный воспитанник Владимир Ткачёв. И это ещё один сильный ход команды Дмитрия Рябыкина.

В пример можно поставить и «Металлург», сумевший сохранить в своих рядах Николая Голдобина и Филиппа Майе. А вратарская линия коллектива Ильи Воробьёва с приходом Эдди Паскуале и переподписанием контракта с Василием Кошечкиным обещает стать самой мощной в лиге.

Топ-трансфер провернул «Ак Барс», вернувший из НХЛ Александра Радулова. Официально о контракте с форвардом пока не объявлено, так как формально у хоккеиста ещё действует соглашение с «Далласом». Отметим смену главного тренера в «Барысе»: на место Юрия Михайлиса пришёл Андрей Скабелка, в своё время уже удачно работавший с казахстанской командой.

В «Автомобилисте» попрощались с финскими легионерами, которых там так и не увидели, а «Трактор» остался без Виталия Кравцова, снова решившего попробовать себя за океаном. В «Салавате Юлаеве» вернули из Финляндии вратаря Андрея Кареева, а «Нефтехимик» пригласил канадского нападающего Энтони Камару.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено