Стал известен планируемый состав участников Кубка Первого канала — 2022 по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о составе участников Кубка Первого канала — 2022.
«Вся вертикаль наших сборных продолжает работать, а ситуация в мире может измениться в любой момент. Мы проводим турниры, популяризируем спорт внутри себя, чтобы быть готовыми, когда всё вернётся на круги своя.
Национальная сборная России сыграет на Кубке Первого канала в декабре. Кроме неё, там будет сборная молодых российских звёзд, по аналогии со сборной молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира — 2016, а также участие подтвердили Казахстан и Беларусь. Международный уровень будет», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».
Напомним, победу на Кубке Первого канала в 2021 году одержала сборная Финляндии, Россия заняла второе место.
- 27 июня 2022
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