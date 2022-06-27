Стал известен планируемый состав участников Кубка Первого канала — 2022 по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о составе участников Кубка Первого канала — 2022.



«Вся вертикаль наших сборных продолжает работать, а ситуация в мире может измениться в любой момент. Мы проводим турниры, популяризируем спорт внутри себя, чтобы быть готовыми, когда всё вернётся на круги своя.



Национальная сборная России сыграет на Кубке Первого канала в декабре. Кроме неё, там будет сборная молодых российских звёзд, по аналогии со сборной молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира — 2016, а также участие подтвердили Казахстан и Беларусь. Международный уровень будет», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».



Напомним, победу на Кубке Первого канала в 2021 году одержала сборная Финляндии, Россия заняла второе место.