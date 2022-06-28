Миронов — об Овечкине в футболе: больше гола мне понравился силовой приём

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о голе форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за футбольное «Динамо».
«За Сашу очень рад, он сыграл в футбол за свой родной клуб. Как он сам признался после матча, это была его мечта. Но главное, что он гол забил, который в итоге и стал победным. Я как раз в этот день играл в турнире «3 на 3». Иначе обязательно бы пришёл футбол с Овечкиным посмотреть.
Понравился ли мне гол? Мне ещё больше понравился его силовой приём. Там Саня с мячом бежит, а соперник с ним чуть-чуть столкнуться решил. Человек в итоге в сторону, как от стенки отлетел. А Овечкин его, по-моему, даже не заметил. Получилось прямо как на льду! Этот матч — классная затея. И для болельщиков, и вообще для всего нашего спорта», – цитирует Миронова «Матч ТВ».
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