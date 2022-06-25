Московское «Динамо» показало силовой приём Овечкина в футбольном матче
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Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) в официальном телеграм-канале опубликовал видео силового приёма в исполнении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче.
В Москве проходит матч между профессиональным футбольным клубом «Динамо» (Москва) и любительской командой «Амкал». В одном из эпизодов футболист «Амкала» попытался отобрать мяч у Овечкина, который поставил корпус и тем самым нейтрализовал оппонента.
Один из голов в матче забил Овечкин, который был заявлен на матч капитаном команды. После забитого мяча форвард был заменён. В разговоре с журналистами Александр признался, что сбылась его мечта – он хотел сыграть за футбольное «Динамо».
Напомним, Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо».
Новость по темеПоявилось видео гола Овечкина за футбольный клуб «Динамо»
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