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Московское «Динамо» показало силовой приём Овечкина в футбольном матче

Московское «Динамо» показало силовой приём Овечкина в футбольном матче
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Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) в официальном телеграм-канале опубликовал видео силового приёма в исполнении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче.

В Москве проходит матч между профессиональным футбольным клубом «Динамо» (Москва) и любительской командой «Амкал». В одном из эпизодов футболист «Амкала» попытался отобрать мяч у Овечкина, который поставил корпус и тем самым нейтрализовал оппонента.

Один из голов в матче забил Овечкин, который был заявлен на матч капитаном команды. После забитого мяча форвард был заменён. В разговоре с журналистами Александр признался, что сбылась его мечта – он хотел сыграть за футбольное «Динамо».

Напомним, Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо».

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