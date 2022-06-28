Вышински: говорить, что Строум — продукт Панарина, одновременно справедливо и не очень

Журналист ESPN Грег Вышински поделился мыслями о ситуации с продлением контракта нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Строума. 28-летний форвард в начале июля станет свободным агентом, у него подошло к концу двухлетнее соглашение на общую сумму $ 9 млн ($ 4,5 млн в год).

«Говорить, что Строум — это продукт Артемия Панарина, одновременно и справедливо, и несправедливо. Это справедливо, потому что он играет большую часть своих минут с одним из самых динамичных нападающих НХЛ и набирает более 2,6 очка за 60 минут при игре «пять на пять» с тех самых пор, как прибыл в Нью-Йорк. Но это несправедливо, потому что результативность Строума без Панарина не упала настолько сильно, чтобы кричать «он ничто без Хлебушка». Evolving Hockey предполагает, что Строум должен получить контракт на $ 7 млн в год. Это деньги уровня Кевина Хейза (нападающий «Филадельфии Флайерз». — Прим. «Чемпионата») для парня, который является крутым универсальным игроком и играет лучше. Так что это вполне возможная сделка, особенно когда компетентные центральные нападающие для второго звена — нечастое явление в лиге», — приводит слова Вышински ESPN.