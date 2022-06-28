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«Северсталь» продлила контракты с двумя легионерами

«Северсталь» продлила контракты с двумя легионерами
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«Северсталь» продлила контракты с несколькими легионерами, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Защитник Робин Пресс и нападающий Адам Лишка продолжат выступать за череповецкий клуб. Оба хоккеиста подписали однолетние соглашения с «Северсталью».

Напомним, в прошлом сезоне 27-летний Пресс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности «+2». Кроме того, швед сыграл ещё семь встреч в плей-офф, где забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Лишка начнёт уже четвёртый сезон за «Северсталь». В прошлом сезоне 22-летний словак суммарно сыграл 54 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 21 (9+12) результативный балл.

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