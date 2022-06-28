«Северсталь» продлила контракты с двумя легионерами
Поделиться
«Северсталь» продлила контракты с несколькими легионерами, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Защитник Робин Пресс и нападающий Адам Лишка продолжат выступать за череповецкий клуб. Оба хоккеиста подписали однолетние соглашения с «Северсталью».
Напомним, в прошлом сезоне 27-летний Пресс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности «+2». Кроме того, швед сыграл ещё семь встреч в плей-офф, где забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Лишка начнёт уже четвёртый сезон за «Северсталь». В прошлом сезоне 22-летний словак суммарно сыграл 54 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 21 (9+12) результативный балл.
Новость по темеМосковское «Динамо» обменяло Петунина в «Северсталь»
Комментарии
- 28 июня 2022
-
20:12
-
20:03
-
19:30
-
19:12
-
18:31
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
16:58
-
16:28
-
15:46
-
15:39
-
15:33
-
14:54
-
14:35
-
14:05
-
14:00
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
12:08
-
11:51
-
11:15
-
11:02
-
10:05
-
09:15
-
09:02
-
08:28
-
07:22
- 27 июня 2022
-
23:30
-
23:16
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
22:05
Партнерский контент