«Адмирал» подписал контракт с вратарём Хомченко

Владивостокский «Адмирал» подписал однолетний односторонний контракт с вратарём Павлом Хомченко, сообщает официальный телеграм-канал клуба. 24 июня «моряки» выкупили за денежную компенсацию спортивные права на вратаря у московского «Спартака», а теперь заключили с ним соглашение.
27-летний голкипер в прошлом сезоне выступал в Allsvenskan (вторая по силе лига Швеции) за клуб «АИК». На его счету 43 проведённые встречи, в которых он отразил 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,29 и стал лучшим вратарём лиги.
Хомченко провёл два сезона в составе «Спартака» (2019-2021), за которые успел принять участие в 14 матчах КХЛ. Процент отражённых бросков — 89,8%, коэффициент надёжности — 2,97.
Большую часть карьеры вратарь провёл в ВХЛ, где выступал за ХК «Рязань», «Торос» и воскресенский «Химик».
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