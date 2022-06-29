Третий снайпер «Флориды» рискует пропустить старт сезона из-за травмы

Нападающий «Флорида Пантерз» Энтони Дюклер получил травму во время тренировки в межсезонье, сообщил инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Скорее всего, 26-летнему Дюклеру понадобится операция на ахилловом сухожилии. Сроки восстановления пока не определены, но точно известно, что этот процесс будет длительным.
Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда. Он завершил регулярный чемпионат на четвёртой строчке гонки бомбардиров «Пантерз», набрав 58 (31+27) очков в 74 матчах. С результатом в 31 шайбу Дюклер стал третьим снайпером «Флориды» в сезоне.
Напомним, «Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ и стала обладателем Президентского кубка. В плей-офф команда вылетела во втором раунде, проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4). В межсезонье команду возглавил экс-тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис.
- 29 июня 2022
-
16:24
-
15:50
-
15:36
-
14:36
-
14:21
-
13:18
-
13:07
-
12:27
-
11:54
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
09:52
-
09:37
-
09:25
-
08:54
-
08:37
-
08:16
-
04:21
- 28 июня 2022
-
23:50
-
23:19
-
22:53
-
22:27
-
21:56
-
21:24
-
20:50
-
20:12
-
20:03
-
19:30
-
19:12
-
18:31
-
18:23
-
17:55
-
17:29