Третий снайпер «Флориды» рискует пропустить старт сезона из-за травмы

Нападающий «Флорида Пантерз» Энтони Дюклер получил травму во время тренировки в межсезонье, сообщил инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Скорее всего, 26-летнему Дюклеру понадобится операция на ахилловом сухожилии. Сроки восстановления пока не определены, но точно известно, что этот процесс будет длительным.

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда. Он завершил регулярный чемпионат на четвёртой строчке гонки бомбардиров «Пантерз», набрав 58 (31+27) очков в 74 матчах. С результатом в 31 шайбу Дюклер стал третьим снайпером «Флориды» в сезоне.

Напомним, «Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ и стала обладателем Президентского кубка. В плей-офф команда вылетела во втором раунде, проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4). В межсезонье команду возглавил экс-тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис.