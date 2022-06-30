Гуськов: Сёмин — мастерюга. Реально мастерюга с большой буквы

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился мнением о проведении прощального матча Александра Сёмина в Красноярске, а также о карьере российского форварда.



«Я думаю, для Красноярска это хорошее развитие в плане хоккея. Думаю, если развитием хоккея в регионе займётся Александр Сёмин, он много полезного должен привнести в хоккей.



Отстранение сборной России? Давайте не будем говорить, шаг назад или шаг вперёд. Все спортсмены прекрасно понимают, что такие санкции против нашей страны очень здорово бьют по самолюбию спортивному. Если раньше готовились к Олимпиадам, чемпионатам мира, то сейчас только внутренние чемпионаты. Тем не менее будем сильнее готовиться к внутренним чемпионатам, будем и ждать, когда это безобразие закончится.



Александр Сёмин — мастерюга, как говорил Сергей Гимаев. Реально мастерюга с большой буквы. Человек, который мог в нужный момент сделать результат. Помимо этого, суметь отработать за своих партнёров. Настоящий капитан и мастер своего дела», — передаёт слова Гуськова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.