41-летний голкипер Андерсон заключил новый контракт с «Баффало»

Пресс-служба «Баффало Сэйбрз» объявила о подписании нового контракта с голкипером Крэйгом Андерсоном.
Отмечается, что соглашение с 41-летним голкипером заключено сроком на один год. По нему Андерсон заработает $ 1,5 млн.
Отметим, что американский вратарь выступает за «Баффало» с 2021 года, когда он также подписал однолетнее соглашение с клубом. В 31 встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги – 2021/2022 голкипер отразил 89,7% бросков, пропуская в среднем 3,12 шайбы за встречу. «Сэйбрз» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции.
Ранее Андерсон выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Оттаву Сенаторз».
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