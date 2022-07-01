«Коламбус» выменял форварда «Нэшвилла» Оливера на драфт-пик четвёртого раунда

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте сообщил об обмене нападающего Мэтью Оливера из «Нэшвилл Предаторз». Взамен «хищники» получат драфт-пик четвёртого раунда (122-й номер), ранее принадлежавший «Торонто Мэйпл Лифс».



У 25-летнего Оливера на предстоящий сезон действует односторонний контракт, кэпхит по которому составляет $ 750 тыс.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в десяти встречах, став автором одной голевой передачи при показателе полезности "-3". Также на его счету 14 минут штрафа (2 драки). Оливер вышел на лёд в трёх встречах плей-офф, не набрав результативных баллов.



В АХЛ форвард сыграл в 46 матчах, заработав 11 (5+6) очков, также появившись на льду семь раз в Кубке Колдера.



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