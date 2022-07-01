Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» выменял форварда «Нэшвилла» Оливера на драфт-пик четвёртого раунда

«Коламбус» выменял форварда «Нэшвилла» Оливера на драфт-пик четвёртого раунда
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте сообщил об обмене нападающего Мэтью Оливера из «Нэшвилл Предаторз». Взамен «хищники» получат драфт-пик четвёртого раунда (122-й номер), ранее принадлежавший «Торонто Мэйпл Лифс».

У 25-летнего Оливера на предстоящий сезон действует односторонний контракт, кэпхит по которому составляет $ 750 тыс.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в десяти встречах, став автором одной голевой передачи при показателе полезности "-3". Также на его счету 14 минут штрафа (2 драки). Оливер вышел на лёд в трёх встречах плей-офф, не набрав результативных баллов.

В АХЛ форвард сыграл в 46 матчах, заработав 11 (5+6) очков, также появившись на льду семь раз в Кубке Колдера.

«Чемпионат» проводит розыгрыш – выиграй футболку и кепку обладателей Кубка Стэнли!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022