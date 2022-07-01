Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал назначение Знарка на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера казанского клуба.



«Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным», — приводит слова Валиуллина телеграм-канал «Ак Барса».



Напомним, в прошедшем сезоне «Ак Барс» вышел в первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги, где уступил омскому «Авангарду» в серии со счётом 2-4. Главным тренером казанцев был Дмитрий Квартальнов. Последний раз «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина в 2018 году, в финале обыграв ЦСКА (4-1).